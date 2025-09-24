Немецкий политик Нимайер обратился за гражданством России

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер обратился за гражданством России. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам политика, в РФ он чувствует себя как дома, нигде больше не проживает и провел в стране долгое время.

«Я обратился за политическим убежищем и получил временный документ, но это еще не гражданство, на которое я надеюсь. Русский я уже учу», - отметил Нимайер.

Политик поделился, что при попытке вылететь из ОАЭ в Мюнхен он узнал о блокировке своего немецкого паспорта. При этом посольство Германии в Дубае предложило ему разовый документ для поездки. Нимайер высказал мнение, что власти ФРГ хотят лишить его паспорта, возможно, арестовать, и, приехав в Германию, он не смог бы покинуть страну.

Ранее стало известно, что гражданство РФ получила экс-помощница бывшего президента США Джо Байдена Тара Рид, пишет Ura.ru.

