Немецкий политик Нимайер обратился за гражданством России
Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер обратился за гражданством России. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
По словам политика, в РФ он чувствует себя как дома, нигде больше не проживает и провел в стране долгое время.
«Я обратился за политическим убежищем и получил временный документ, но это еще не гражданство, на которое я надеюсь. Русский я уже учу», - отметил Нимайер.
Политик поделился, что при попытке вылететь из ОАЭ в Мюнхен он узнал о блокировке своего немецкого паспорта. При этом посольство Германии в Дубае предложило ему разовый документ для поездки. Нимайер высказал мнение, что власти ФРГ хотят лишить его паспорта, возможно, арестовать, и, приехав в Германию, он не смог бы покинуть страну.
Ранее стало известно, что гражданство РФ получила экс-помощница бывшего президента США Джо Байдена Тара Рид, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Бумажная» критика: Трамп отвернулся от России после встречи с Зеленским
- ЦБ намерен выпустить модернизированную купюру в 1000 рублей в конце года
- В МИД заявили, что Вена не будет площадкой переговоров по Украине
- ПВО за ночь уничтожила 70 украинских дронов
- Немецкий политик Нимайер обратился за гражданством России
- Умерла актриса Клаудия Кардинале
- Трамп: Россия бесцельно участвует в конфликте на Украине
- Шаман признался, что петь на тросе на «Интервидении» было непросто
- СМИ: Супруга Трампа отказалась от встречи с женой Зеленского
- АЗС ограничивают объемы отпуска бензина в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru