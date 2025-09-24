ЦБ намерен выпустить модернизированную купюру в 1000 рублей в конце года

Банк России сохраняет планы по выпуску модернизированной банкноты в 1000 рублей до конца текущего года. Об этом рассказал зампредседателя ЦБ Сергей Белов в интервью РИА Новости.

«Мы планируем представить обновленную тысячную купюру в конце года»,- подчеркнул он.

Как отметил Белов, совет директоров регулятора одобрил концептуальный дизайн банкноты, в котором отражены основные символы и объекты второго и третьего плана, скомпонованные с учетом технологии печати и признаков защиты. Художники ЦБ и «Гознака» уже работают над эскизным проектом. В него включат специальные сетки, гравюрные изображения, микротексты.

Ранее Белов рассказал, что Центробанк начал работать над созданием обновленной банкноты номиналом 500 рублей, пишет Ura.ru.

