В МИД заявили, что Вена не будет площадкой переговоров по Украине
Вена не станет площадкой для переговоров по Украине. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Дмитрий Любинский в интервью РИА Новости.
Дипломат обратил внимание, что из Вены регулярно раздаются «аррогантные заклинания» о готовности предоставить площадку для обсуждений.
«В силу их абсурдности не считаем нужным даже реагировать – для нас австрийская дипломатия твердо закрепилась в статусе "вне игры"»,- подчеркнул замглавы МИД.
Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Казахстане, пишет Ura.ru.
