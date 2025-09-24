Вена не станет площадкой для переговоров по Украине. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Дмитрий Любинский в интервью РИА Новости.

Дипломат обратил внимание, что из Вены регулярно раздаются «аррогантные заклинания» о готовности предоставить площадку для обсуждений.

«В силу их абсурдности не считаем нужным даже реагировать – для нас австрийская дипломатия твердо закрепилась в статусе "вне игры"»,- подчеркнул замглавы МИД.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Казахстане, пишет Ura.ru.

