ЕС захотел вывести лоцманов из-под антироссийских санкций
Европейский союз захотел сделать исключение из санкций против Москвы для лоцманов, сообщает «РЕН ТВ».
Это позволит им проводить суда с нефтью и сжиженным природным газом через проливы Европы. Сами ограничения вступят в силу в декабре. Отказ ЕС от этой меры позволит судовладельцам нанимать лоцманов, которые могут проводить суда через датские проливы. Именно через них в основном транспортируется нефть из России.
Предложение обсуждается, решение еще не принято.
Напомним, Европейский союз продолжит усиливать санкции в отношении России из-за конфликта на Украине.
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