ЕС захотел вывести лоцманов из-под антироссийских санкций

Это позволит им проводить суда с нефтью и сжиженным природным газом через проливы Европы. Сами ограничения вступят в силу в декабре. Отказ ЕС от этой меры позволит судовладельцам нанимать лоцманов, которые могут проводить суда через датские проливы. Именно через них в основном транспортируется нефть из России.

Предложение обсуждается, решение еще не принято.

Напомним, Европейский союз продолжит усиливать санкции в отношении России из-за конфликта на Украине.

