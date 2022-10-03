ЕС захотел вывести лоцманов из-под антироссийских санкций

Европейский союз захотел сделать исключение из санкций против Москвы для лоцманов, сообщает «РЕН ТВ».

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Это позволит им проводить суда с нефтью и сжиженным природным газом через проливы Европы. Сами ограничения вступят в силу в декабре. Отказ ЕС от этой меры позволит судовладельцам нанимать лоцманов, которые могут проводить суда через датские проливы. Именно через них в основном транспортируется нефть из России.

Предложение обсуждается, решение еще не принято.

Напомним, Европейский союз продолжит усиливать санкции в отношении России из-за конфликта на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НефтьСанкции Против РоссииЕвросоюз
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