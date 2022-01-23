ЕС выразил озабоченность в связи с нарушениями прав человека в Чечне
Евросоюз озабочен бездействием властей РФ в связи с нарушениями прав человека в Чечне, бездействием федеральных властей и безнаказанностью виновных, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
В документе перечислены недавние случаи насильственного задержания и насильственной передачи в Чечню Заремы Мусаевой, матери экс-адвоката Абубакара Янгулбаева и блогера Ибрагима Янгулбаева в Нижнем Новгороде.
ЕC призывает российские власти освободить Мусаеву, расследовать дело, а также прекратить преследование правозащитников и членов их семей и освободить задержанных. ЕВС называет обвинения сфабрикованными.
«Все случаи внесудебных казней, пыток и других грубых нарушений прав человека, совершенных за последние годы, должны быть оперативно и эффективно расследованы, а виновные привлечены к ответственности», следует из заявления.
Ранее в Нижнем Новгороде вооруженные люди в гражданской одежде и в масках ворвались в квартиру бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и увезли его супругу Зарему Мусаеву, сообщает внесенная Минюстом в реестр иноагентов организация «Комитет против пыток» (в настоящее время ликвидирована) в своем Telegram-канале.
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