ЕС выразил озабоченность в связи с нарушениями прав человека в Чечне

В документе перечислены недавние случаи насильственного задержания и насильственной передачи в Чечню Заремы Мусаевой, матери экс-адвоката Абубакара Янгулбаева и блогера Ибрагима Янгулбаева в Нижнем Новгороде.

ЕC призывает российские власти освободить Мусаеву, расследовать дело, а также прекратить преследование правозащитников и членов их семей и освободить задержанных. ЕВС называет обвинения сфабрикованными.

«Все случаи внесудебных казней, пыток и других грубых нарушений прав человека, совершенных за последние годы, должны быть оперативно и эффективно расследованы, а виновные привлечены к ответственности», следует из заявления.

Ранее в Нижнем Новгороде вооруженные люди в гражданской одежде и в масках ворвались в квартиру бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и увезли его супругу Зарему Мусаеву, сообщает внесенная Минюстом в реестр иноагентов организация «Комитет против пыток» (в настоящее время ликвидирована) в своем Telegram-канале.

