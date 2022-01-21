Неизвестные с оружием похитили супругу экс-судьи Верховного суда Чечни
В Нижнем Новгороде вооруженные люди в гражданской одежде и в масках ворвались в квартиру бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и увезли его супругу Зарему Мусаеву, сообщает внесенная Минюстом в реестр иноагентов организация «Комитет против пыток» (в настоящее время ликвидирована) в своем Telegram-канале.
Отмечается, что во время нападения женщина потеряла сознание. По данным организации, произошедшее связано с преследованием родственников чеченских блогеров, которые критикуют чеченские власти. Мусаева страдает сахарным диабетом, ей требуется постоянный прием лекарств.
Как сообщил РБК юрист «Комитета против пыток» Сергей Бабинец, силовики в гражданской одежде заявили, что работают по поручению следователя следственного управления УМВД России по городу Грозный. Они предоставили постановление о приводе свидетелей по некому уголовному делу о мошенничестве, совершенном в 2019 году. Янгулбаев считает, что это сфабрикованный документ, который потребовался, чтобы побыстрее вывезти супругов в Чечню.
Адвокат намерен обратиться в Европейский суд по правам человека.
Ранее клеветой назвал пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов сообщение о том, что чеченский лидер Рамзан Кадыров в эфире ЧГТРК «Грозный» призвал убивать за оскорбление чести в интернете. Между тем носители чеченского языка подтвердили «Московскому комсомольцу», что высказывание Кадырова про убийство тех, кто оскорбил кого-то в интернете, было переведено верно. Они подчеркнули, что слово «убивать» в чеченском языке может быть употреблено в переносном значении.
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