Неизвестные с оружием похитили супругу экс-судьи Верховного суда Чечни

Отмечается, что во время нападения женщина потеряла сознание. По данным организации, произошедшее связано с преследованием родственников чеченских блогеров, которые критикуют чеченские власти. Мусаева страдает сахарным диабетом, ей требуется постоянный прием лекарств.

Как сообщил РБК юрист «Комитета против пыток» Сергей Бабинец, силовики в гражданской одежде заявили, что работают по поручению следователя следственного управления УМВД России по городу Грозный. Они предоставили постановление о приводе свидетелей по некому уголовному делу о мошенничестве, совершенном в 2019 году. Янгулбаев считает, что это сфабрикованный документ, который потребовался, чтобы побыстрее вывезти супругов в Чечню.

Адвокат намерен обратиться в Европейский суд по правам человека.

Ранее клеветой назвал пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов сообщение о том, что чеченский лидер Рамзан Кадыров в эфире ЧГТРК «Грозный» призвал убивать за оскорбление чести в интернете. Между тем носители чеченского языка подтвердили «Московскому комсомольцу», что высказывание Кадырова про убийство тех, кто оскорбил кого-то в интернете, было переведено верно. Они подчеркнули, что слово «убивать» в чеченском языке может быть употреблено в переносном значении.

