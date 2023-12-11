ЕС ввел новые санкции против Ирана из-за военной помощи России

Евросоюз ввел новые санкции в отношении Ирана, добавив в ограничительный список шесть человек и пять организаций за военную помощь России в конфликте на Украине. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС.

В документе указывается, что в черный список включены иранские компании, разрабатывающие и производящие в Иране компоненты для БПЛА, а также представители их руководства и научные специалисты. Россия, как утверждает ЕС, использует иранские дроны в военной операции на Украине.