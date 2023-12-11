ЕС ввел новые санкции против Ирана из-за военной помощи России
Евросоюз ввел новые санкции в отношении Ирана, добавив в ограничительный список шесть человек и пять организаций за военную помощь России в конфликте на Украине. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС.
В документе указывается, что в черный список включены иранские компании, разрабатывающие и производящие в Иране компоненты для БПЛА, а также представители их руководства и научные специалисты. Россия, как утверждает ЕС, использует иранские дроны в военной операции на Украине.
Москва и Тегеран отрицают поставки России беспилотников для их применения в военных действиях на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждал, что российская армия использует летательные аппараты отечественного производства. В ноябре 2022 года глава МИД Ирана признался в поставках в Россию, однако, по заявлению ведомства, дроны Москва получила еще до специальной военной операции на Украине и в небольшом количестве.
Заместитель министра Великобритании по делам бизнеса и торговли Нусрат Гани заявила ранее сегодня, что Соединённое Королевство не намерено отказываться от санкций против России по завершении конфликта на Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru