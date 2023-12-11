«Латание дыр»: Глава МИД Литвы рассказал о новом пакете антироссийских санкций
Глава министерства иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что после долгой дискуссии 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза «ослабел», сообщает РИА Новости.
По его словам, новые ограничения не станут «огромным шагом вперёд», а больше будут похожи на «латание дыр».
«Чем дольше длятся переговоры, тем слабее пакеты. То же и здесь. Надеюсь, что в какой-то форме его всё же примут, дискуссия всё-таки кристаллизуется», - отметил Ландсбергис.
Он добавил, что новом пакете нет положений, которые касаются «промышленности, конкретных предприятиях».
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт отказался поддержать предложения о внесении в 12-й пакет санкций Евросоюза против России таких мер, которые поставят под угрозу энергетическую безопасность самих стран ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru