Великобритания не отменит санкции против РФ по завершении конфликта на Украине
Заместитель министра Великобритании по делам бизнеса и торговли Нусрат Гани заявила, что Соединённое Королевство не намерено отказываться от санкций против России по завершении конфликта на Украине, сообщает ТАСС.
По её словам, таким образом британские власти планируют помещать Москве быстро восстановить свои военные возможности.
«Санкции не будут отменены в тот же день, как закончится конфликт», - сказала Гани.
Ранее власти Великобритании объявили о включении в санкционный список против России граждан и компаний, которые связаны с разработкой и производством дронов и компонентов ракет, а также импортом и поставкой электронных компонентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru