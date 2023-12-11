Великобритания не отменит санкции против РФ по завершении конфликта на Украине

По её словам, таким образом британские власти планируют помещать Москве быстро восстановить свои военные возможности.

«Санкции не будут отменены в тот же день, как закончится конфликт», - сказала Гани.

Ранее власти Великобритании объявили о включении в санкционный список против России граждан и компаний, которые связаны с разработкой и производством дронов и компонентов ракет, а также импортом и поставкой электронных компонентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

