ЕС введет санкции в отношении россиян за нарушение прав женщин

Евросоюз впервые согласовал список санкций за нарушение прав женщин, включив в него граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на испанское агентство EFE.

По его данным, решение принято в преддверии Международного женского дня по инициативе в том числе главы МИД Нидерландов Вопке Хукстры.

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Всего в список попали три организации и девять физических лиц, в том числе российские военные: командир дивизии Николай Кузнецов и полковник Рамиль Ибатуллин, полковник Александр Федоринов и полицейский Иван Рябов.

Ограничительнные меры введут также в отношении представителей Афганистана, Мьянмы, Южного Судана, Сирии, Ирана, передает ТАСС.

Всем фигурантам черного списка запрещен въезд на территорию ЕС, а их финансовые активы в европейских банках будут заморожены.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что большинство (61%) россиян считает, что у женщин в современной России столько же прав и возможностей, сколько и у мужчин, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:Права ЧеловекаСанкции ЕС
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