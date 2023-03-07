ЕС введет санкции в отношении россиян за нарушение прав женщин

Всего в список попали три организации и девять физических лиц, в том числе российские военные: командир дивизии Николай Кузнецов и полковник Рамиль Ибатуллин, полковник Александр Федоринов и полицейский Иван Рябов.

Ограничительнные меры введут также в отношении представителей Афганистана, Мьянмы, Южного Судана, Сирии, Ирана, передает ТАСС.

Всем фигурантам черного списка запрещен въезд на территорию ЕС, а их финансовые активы в европейских банках будут заморожены.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что большинство (61%) россиян считает, что у женщин в современной России столько же прав и возможностей, сколько и у мужчин, передает НСН.

