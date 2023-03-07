Больше половины россиян считают, что у мужчин и женщин равные права и возможности

Большинство (61%) россиян считает, что у женщин в современной России столько же прав и возможностей, сколько и у мужчин. Об этом говорится в опросе, проведенном ВЦИОМ к 8 Марта. Такой позиции 20 лет назад придерживался каждый второй опрошенный.

Взгляды женщин и мужчин относительно гендерного равенства несколько расходятся. Так 17% респондентов мужского пола считают, что у женщин даже больше прав, чем у них, 15% — что меньше. При этом только 7% считают, что у них больше прав, а 31% утверждают, что меньше.

Полного равноправия мужчины и женщины достигнут через 200 лет

Также социологи рассказали, что 41% респондентов полагают, что лучшими работниками являются мужчины, лишь 7% назвали женщин.

Кроме того, 26% опрошенных считают, что родитель лучше получается из женщин. Мужчин в этом контексте назвали 2% участников опроса.

Согласно исследованию аналитического центра НАФИ от 2020 года, женщины в России зарабатывают на 28 процентов меньше мужчин с той же квалификацией. Заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников в интервью НСН подтвердил наличие разницы в доходах мужчин и женщин, однако не стал называть это признаком гендерной дискриминации.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Права ЧеловекаОпрос Вциом
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