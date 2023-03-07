Больше половины россиян считают, что у мужчин и женщин равные права и возможности

Большинство (61%) россиян считает, что у женщин в современной России столько же прав и возможностей, сколько и у мужчин. Об этом говорится в опросе, проведенном ВЦИОМ к 8 Марта. Такой позиции 20 лет назад придерживался каждый второй опрошенный.

Взгляды женщин и мужчин относительно гендерного равенства несколько расходятся. Так 17% респондентов мужского пола считают, что у женщин даже больше прав, чем у них, 15% — что меньше. При этом только 7% считают, что у них больше прав, а 31% утверждают, что меньше.