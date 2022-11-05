Россия предложила странам Запада отменить санкции против Россельхозбанка, чтобы восстановить связи с банками-корреспондентами для обработки платежей за экспорт зерна. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Агентство напоминает, что до введения санкций платежи за зерно из РФ и другие продукты питания обрабатывали девять международных банков, а также дочерние компании российских финорганизаций в Швейцарии.