СМИ: Россия попросила отменить санкции против Россельхозбанка для поставок зерна
Россия предложила странам Запада отменить санкции против Россельхозбанка, чтобы восстановить связи с банками-корреспондентами для обработки платежей за экспорт зерна. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Агентство напоминает, что до введения санкций платежи за зерно из РФ и другие продукты питания обрабатывали девять международных банков, а также дочерние компании российских финорганизаций в Швейцарии.
По данным источника в ООН, вопрос проведения платежей через Россельхозбанк обсуждают с Евросоюзом и другими сторонами. В свою очередь неназванный сотрудник Еврокомиссии указал, что антироссийские санкции не были разработаны для давления на торговлю российским продовольствием и сельхозпродукцией, в ограничения отдельно добавили исключения.
Как сообщил источник, информированный о переговорах по зерновой сделке, Россельхозбанк был одной из тем обсуждения во время беседы о возобновлении соглашения. При этом данный вопрос не имел прямого отношения к приостановке участия российской стороны в соглашении и последующему изменению позиции Москвы.
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