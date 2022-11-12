Россия будет добиться переподключения Россельхозбанка к SWIFT

«С моей точки зрения, переподключение Россельхозбанка (к SWIFT), который обеспечивает большинство транзакций по сельскохозяйственным операциям, является ключевым вопросом. <...> Мы этот вопрос обсуждали и до этого, вчера очень предметно и долго говорили об этом», — пояснил представитель российского дипведомства.

По его словам, открытие корреспондентских счетов в таких иностранных банках, как Citibank и JPMorgan может стать временной мерой для решения проблемы. Переподключение Россельхозбанка к SWIFT ее полностью решит.

Ранее Россия предложила странам Запада отменить санкции против Россельхозбанка, чтобы восстановить связи с банками-корреспондентами для обработки платежей за экспорт зерна. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

