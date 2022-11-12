Россия будет добиться переподключения Россельхозбанка к SWIFT
Вопрос переподключения Россельхозбанка к системе финансовых сообщений SWIFT обсуждали представители РФ и ООН в Женеве. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин, передает РИА Новости.
«С моей точки зрения, переподключение Россельхозбанка (к SWIFT), который обеспечивает большинство транзакций по сельскохозяйственным операциям, является ключевым вопросом. <...> Мы этот вопрос обсуждали и до этого, вчера очень предметно и долго говорили об этом», — пояснил представитель российского дипведомства.
По его словам, открытие корреспондентских счетов в таких иностранных банках, как Citibank и JPMorgan может стать временной мерой для решения проблемы. Переподключение Россельхозбанка к SWIFT ее полностью решит.
Ранее Россия предложила странам Запада отменить санкции против Россельхозбанка, чтобы восстановить связи с банками-корреспондентами для обработки платежей за экспорт зерна. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 514 / сут.
Умерли
391 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+5 717 / сут.
- Работу тепловых сетей в районах Марьино и Братеево возобновят в воскресенье
- Российские дипломаты ждут от ЮНЕСКО защиты памятников без учета политических событий
- Россия будет добиться переподключения Россельхозбанка к SWIFT
- Администрация Каховского района эвакуируется из 15-километровой зоне на левом берегу Днепра
- ВСУ обстреляли несколько сел в Белгородской области
- Рогозин призвал отказаться от принципов госзакупок для приобретения эффективного вооружения
- В МИД РФ рассказали, что пока насчет продления зерновой сделки еще не решен
- СМИ: ВСУ получили 13 миллионов единиц оружия в течение года
- Украинский дрон атаковал Глушковскую РЭС в Курской области
- Андрей Бочкарёв: Наполнение кварталов реновации поменяли по просьбам местных жителей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru