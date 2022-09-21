«Сильная Россия»: Трудовые коллективы России поддержат президента в вопросе референдумов в Донбассе

Трудовые коллективы России поддержат решение президента Владимира Путина обеспечить безопасные условия для проведения референдумов в Донбассе и в обратившихся к РФ областях. Об этом заявил заместитель председателя общероссийского движения «Сильная Россия», герой Социалистического труда Геннадий Баштанюк.

«Решение президента РФ восприняли с надеждой на то, что уже в ближайшее время наши братские республики Донбасса и другие освобожденные территории бывшей Украины не только вернутся в родную историческую гавань, но и получат полноценную защиту и гарантии безопасности с военной точки зрения. Как человек труда, десятилетия своей жизни посвятивший повышению промышленного потенциала нашего Отечества, хочу сказать, что сегодня очень важно быстро восстановить промышленный потенциал ДНР и ЛНР. Все победы на фронте куются в тылу - этому учит нас история, это мы со всей очевидностью ощущаем и сегодня», — подчеркнул Баштанюк.

Как отметил зампред «Сильной России», Вооруженные силы должны иметь самые современные образцы вооружения, а трудовые коллективы ВПК, располагающие всем для выполнения этой важной задачи, несомненно, поддержат решение верховного главнокомандующего.

В свою очередь, зампред движения «Сильная Россия», Герой Советского Союза Владимир Горовой заявил о необходимости защищать базовые интересы российского народа.

«Глава государства второй раз за этот год принимает вынужденное, непростое, но жизненно необходимое для будущего России решение. Первое было принято им 24 февраля, когда было объявлено о начале специальной военной операции по защите Донбасса, второе сегодня - о частичной мобилизации. Мы должны и будем защищать базовые интересы своего народа, своего государства до конца и всеми имеющимися у нас силами и средствами», — указал Горовой.

Герой Советского Союза выразил уверенность, что в ходе референдумов люди, живущие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — исторических русских землях — «громко и открыто на весь мир выразят свою волю воссоединиться с Россией».

