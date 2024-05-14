ЕС расширил санкции против Ирана из-за поставок ракет и БПЛА

Совет Евросоюза (ЕС) расширил санкции в отношении Ирана из-за поставок им БПЛА участникам военных конфликтов. В пресс-релизе говорится, что меры касаются физических и юридических лиц, «поставляющих, продающих или иным образом участвующих в передаче иранских ракет и БПЛА».

Поставщикам иранских ракет будет закрыт въезд в ЕС, их активы заморозят. Запрещается предоставлять средства или экономические ресурсы подпавшим под санкции гражданам или компаниям. Также запрещен экспорт из ЕС в Иран дополнительных компонентов, используемых при разработке и производстве дронов.

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ЕС настаивает, что Иран оказывает поддержку России в военном конфликте на Украине, а также поставляет оружие негосударственным вооруженным группировкам на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря.

Власти США в апреле внесли в санкционный список по России две компании из Ирана и трех граждан этой страны.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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