ЕС расширил санкции против Ирана из-за поставок ракет и БПЛА

Совет Евросоюза (ЕС) расширил санкции в отношении Ирана из-за поставок им БПЛА участникам военных конфликтов. В пресс-релизе говорится, что меры касаются физических и юридических лиц, «поставляющих, продающих или иным образом участвующих в передаче иранских ракет и БПЛА».

Поставщикам иранских ракет будет закрыт въезд в ЕС, их активы заморозят. Запрещается предоставлять средства или экономические ресурсы подпавшим под санкции гражданам или компаниям. Также запрещен экспорт из ЕС в Иран дополнительных компонентов, используемых при разработке и производстве дронов.