ЕС расширил санкции против Ирана из-за поставок ракет и БПЛА
Совет Евросоюза (ЕС) расширил санкции в отношении Ирана из-за поставок им БПЛА участникам военных конфликтов. В пресс-релизе говорится, что меры касаются физических и юридических лиц, «поставляющих, продающих или иным образом участвующих в передаче иранских ракет и БПЛА».
Поставщикам иранских ракет будет закрыт въезд в ЕС, их активы заморозят. Запрещается предоставлять средства или экономические ресурсы подпавшим под санкции гражданам или компаниям. Также запрещен экспорт из ЕС в Иран дополнительных компонентов, используемых при разработке и производстве дронов.
ЕС настаивает, что Иран оказывает поддержку России в военном конфликте на Украине, а также поставляет оружие негосударственным вооруженным группировкам на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря.
Власти США в апреле внесли в санкционный список по России две компании из Ирана и трех граждан этой страны.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Юрист Карабанов объяснил уголовное преследование чиновников Минобороны
- Рособрнадзор: Тренировочные экзамены перед ЕГЭ пройдут 15 мая
- В России могут запретить ввозить цветы из недружественных стран
- Еврокомиссия: Закон об иноагентах станет препятствием на пути Грузии в ЕС
- Ургант уехал в Грузию после отмены выступления на концерте памяти Окуджавы
- «Азбука со Смешариками» познакомит с обычаями эвенков и чукчей
- ЕС расширил санкции против Ирана из-за поставок ракет и БПЛА
- Пашинян заявил, что Армения готова вступить в ЕС в 2024 году
- Верховный суд отказался смягчать приговор Кара-Мурзе
- Актриса Судзиловская сыграет в спектакле «Журчат ручьи»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru