США внесли в список санкций по России трех граждан и две компании Ирана

Власти США внесли в санкционный список по России две компании из Ирана. Об этом сообщает пресс-служба американского Минфина.

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В ведомстве уточнили, что речь идёт о фирмах Etemad Tejarat Misagh и Sahara Thunder, которые, по утверждению Вашингтона, связаны с Минобороны исламской республики.

Также в данный список Минфин США внёс трех граждан Ирана.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям на ведение бизнеса с указанными в перечне лицами и фирмами.

Ранее представитель Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что новый пакет санкций Евросоюза против России включит в себя удар по теневому танкерному флоту России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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