США внесли в список санкций по России трех граждан и две компании Ирана

В ведомстве уточнили, что речь идёт о фирмах Etemad Tejarat Misagh и Sahara Thunder, которые, по утверждению Вашингтона, связаны с Минобороны исламской республики.

Также в данный список Минфин США внёс трех граждан Ирана.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям на ведение бизнеса с указанными в перечне лицами и фирмами.

Ранее представитель Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что новый пакет санкций Евросоюза против России включит в себя удар по теневому танкерному флоту России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».