G7 пригрозили сотрудничающим с Россией странам дополнительными санкциями

Страны «Большой семёрки» (G7) примут дополнительные санкции в отношении компаний и физических лиц в странах, которые сотрудничают с Россией.

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В заявлении, которое было опубликовано по итогам встречи глав МИД G7 в Италии, уточняется, что речь идёт о помощи в приобретении инструментов и оборудования, «способствующих производству российского оружия или военно-промышленному развитию».

Кроме того, главы МИД стран «Большой семёрки» призвали финансовые институты отказаться от поддержки российского военно-промышленного комплекса.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Европейский союз начал подготовку 14-го пакета санкций против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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