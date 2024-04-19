G7 пригрозили сотрудничающим с Россией странам дополнительными санкциями
Страны «Большой семёрки» (G7) примут дополнительные санкции в отношении компаний и физических лиц в странах, которые сотрудничают с Россией.
В заявлении, которое было опубликовано по итогам встречи глав МИД G7 в Италии, уточняется, что речь идёт о помощи в приобретении инструментов и оборудования, «способствующих производству российского оружия или военно-промышленному развитию».
Кроме того, главы МИД стран «Большой семёрки» призвали финансовые институты отказаться от поддержки российского военно-промышленного комплекса.
Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Европейский союз начал подготовку 14-го пакета санкций против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru