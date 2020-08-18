Путин обсудил с главой Евросовета кризис в Белоруссии

Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель в ходе телефонного разговора выразили заинтересованность в том, чтобы не допустить конфронтационного варианта развития событий в Белоруссии. Об этом сообщает сайт Кремля. Отмечается, что стороны обсудили текущую ситуацию в республике в преддверии саммита Евросоюза, пишет RT.

Также Мишель сообщил, что заседание Евросовета по Белоруссии должно состояться в ближайшую среду. Встреча c участием глав государств и правительств стран ЕС пройдет в режиме видеоконференции и запланирована на 13:00 по московскому времени.

«Пускай сами разбираются». В Совфеде отказались вмешиваться в дела Белоруссии

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель выразил надежду на скорейшую нормализацию ситуации в Белоруссии. Об этом заявили в Кремле. Глава государства в телефонной беседе с Меркель акцентировал внимание на неприемлемости любых попыток вмешательства в дела Белоруссии, подчеркивает RT.


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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ПолитикаБелоруссияВладимир Путин
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