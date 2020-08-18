Путин обсудил с главой Евросовета кризис в Белоруссии

Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель в ходе телефонного разговора выразили заинтересованность в том, чтобы не допустить конфронтационного варианта развития событий в Белоруссии. Об этом сообщает сайт Кремля. Отмечается, что стороны обсудили текущую ситуацию в республике в преддверии саммита Евросоюза, пишет RT.

Также Мишель сообщил, что заседание Евросовета по Белоруссии должно состояться в ближайшую среду. Встреча c участием глав государств и правительств стран ЕС пройдет в режиме видеоконференции и запланирована на 13:00 по московскому времени.