ЕС ожидает от России расследования фальсификаций документов о вакцинации

Так там отреагировали на сообщение «Лаборатории Касперского» об объявлениях на русском языке с предложением купить цифровой сертификат о вакцины от коронавируса препаратами, одобренными в Европе.

Отмечается, что ЕС продолжит следить за этим вопросом, и в случае необходимости будут предприняты надлежащие меры.

Ранее российское министерство здравоохранения утвердило форму сертификата о вакцинации от COVID-19 и об уже перенесенном заболевании.

