ЕС ожидает от России расследования фальсификаций документов о вакцинации
Евросоюз ожидает от стран, в которых стало известно о фальсификации документов о вакцинации от COVID-19, реакции в соответствии с законодательством страны, сообщает РБК со ссылкой на представительство ЕС в России.
Так там отреагировали на сообщение «Лаборатории Касперского» об объявлениях на русском языке с предложением купить цифровой сертификат о вакцины от коронавируса препаратами, одобренными в Европе.
Отмечается, что ЕС продолжит следить за этим вопросом, и в случае необходимости будут предприняты надлежащие меры.
Ранее российское министерство здравоохранения утвердило форму сертификата о вакцинации от COVID-19 и об уже перенесенном заболевании.
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