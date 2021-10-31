Минздрав прокомментировал использование поддельных сертификатов
Использование поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19 является самообманом, сообщает правительство Нижегородской области со ссылкой на заявление заместителя министра здравоохранения России Сергея Глаголева, который посетил регион.
«Использование таких документов — это обман самих себя и тех, с кем общается человек, — его родных, близких, друзей и коллег», — сказал замглавы. Он напомнил об уголовной ответственности за фальсификацию документов и продажу поддельных QR-кодов. А если такие действия повлекут за собой смерть человека, статью переквалифицируют на «более тяжелую».
Глаголев назвал оправданными все действующие ограничения и подчеркнул, что они введены, прежде всего, для защиты особенно уязвимых категорий населения — пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями, которые переносят коронавирус достаточно тяжело.
Как сообщил ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко, в России за полторы недели темпы вакцинации от COVID-19 выросли почти в четыре раза.
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