ЕС осудил перепись населения Крыма и Севастополя

ЕС заявил, что с осуждением относится к проведению в России переписи населения в Крыму и Севастополе. Об этом говорится в сообщении внешнеполитической службы союза.

Кроме того, в заявлении осуждается старт очередной призывной кампании в этом российском регионе.

Эксперт предупредил россиян о схеме мошенничества во время переписи населения

В ЕС расценивают такие действия как попытку узаконить «аннексию Крыма» и еще больше «подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах».

Перепись населения в России пройдет с 15 октября по 14 ноября.

Ранее выяснилось, что большинство россиян планируют пройти Всероссийскую перепись населения онлайн.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Перепись НаселенияКрымЕвросоюз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры