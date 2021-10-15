Эксперт предупредил россиян о схеме мошенничества во время переписи населения
Мошенники могут применить новые схемы обмана россиян во время Всероссийской переписи населения, предупредил специалист компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.
Общенациональная перепись граждан стартовала в пятницу и продлится до 14 ноября, отмечает RT. Впервые россияне смогут принять в ней участие, заполнив электронный переписной лист на портале госуслуг.
«Киберпреступники могут попытаться создать сайты-дублеры этого портала для того, чтобы незаконно завладеть персональными данными граждан, данными от их учетной записи на Госуслугах или вовлечь их в свои мошеннические схемы», — заявил эксперт в беседе с агентством «Прайм».
По словам Сизова, мошенники почти всегда пытаются использовать новостную повестку. Эксперт посоветовал следить, чтобы в адресной строке браузера был указан настоящий адрес портала госуслуг gosuslugi.ru. Кроме того, распознать подставной сайт можно по отсутствию защищенного SSL-соединения, о чем свидетельствует знак перечеркнутого замка перед адресом сайта в адресной строке.
Сизов рассказал, что киберпреступники нередко используют массовые рассылки и контекстную рекламу для привлечения потенциальных жертв. С помощью специальных ресурсов можно проверить, настоящий ли сайт указан в письме или сообщении.
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