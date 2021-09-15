Большинство россиян планируют пройти Всероссийскую перепись населения онлайн
Более половины россиян (55%) планируют пройти Всероссийскую перепись населения онлайн и самостоятельно заполнить бланк на портале госуслуг, сообщает ТАСС.
Согласно исследованию медиаофиса Всероссийской переписи населения, среди желающих пройти перепись онлайн женщин больше, чем мужчин - 60% и 50%, соответственно. Кроме того, этот способ в основном выбирают граждане в возрасте от 25 до 54 лет (65%).
Также в ходе опроса выяснилось, что о предстоящей переписи населения знают, в основном, интернет-пользователи в возрасте от 45 до 54 лет (89%), при этом 36% молодёжи (18-24 года) впервые услышали о мероприятии.
Ранее Федеральная служба государственной статистики России (Росстат) объявила, что Всероссийская перепись населения, согласно постановлению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, пройдёт с 15 октября по 14 ноября 2021 года, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+18 841 / сут.
Умерли
195 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+17 039 / сут.
- Большинство россиян планируют пройти Всероссийскую перепись населения онлайн
- Следствие просит арестовать фигуранта дела о смертельном отравлении в Москве
- Вакцину «Спутник Лайт» одобрили в Иране
- В Нижегородской области школьницу высадили из автобуса из-за пяти рублей
- Компания Pfizer обнаружила примеси в ампулах вакцины в Японии
- Задержан глава обслуживающей компании после взрыва дома в Ногинске
- В Москве мошенники обманули чиновницу Минпросвещения почти на 4 млн рублей
- Памятник Эльдару Рязанову на кладбище в Москве окрасился в розовый цвет
- ЦИК исключил из федерального списка «Яблока» ещё одного кандидата
- Сбой зафиксирован в работе мессенджера Telegram
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru