Большинство россиян планируют пройти Всероссийскую перепись населения онлайн

Более половины россиян (55%) планируют пройти Всероссийскую перепись населения онлайн и самостоятельно заполнить бланк на портале госуслуг, сообщает ТАСС.

Согласно исследованию медиаофиса Всероссийской переписи населения, среди желающих пройти перепись онлайн женщин больше, чем мужчин - 60% и 50%, соответственно. Кроме того, этот способ в основном выбирают граждане в возрасте от 25 до 54 лет (65%).

Также в ходе опроса выяснилось, что о предстоящей переписи населения знают, в основном, интернет-пользователи в возрасте от 45 до 54 лет (89%), при этом 36% молодёжи (18-24 года) впервые услышали о мероприятии.

Ранее Федеральная служба государственной статистики России (Росстат) объявила, что Всероссийская перепись населения, согласно постановлению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, пройдёт с 15 октября по 14 ноября 2021 года, сообщает RT.

