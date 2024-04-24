ЕС намерен ежегодно передавать Киеву 3 млрд евро прибыли с активов России
Руководство Европейского союза намерено ежегодно изымать и передавать Украине 3 млрд евро прибыли с замороженных российских активов, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
По его словам, для этого «понадобилось сделать продуманные шаги». На пути к изъятию активов руководство ЕС заставило центральные депозитарии ценных бумаг хранить доходы от активов на отдельных счетах, что позволяет их определять и учитывать.
Как отметил Боррель, приняты ряд законов, согласно которым доходы от российских активов якобы не принадлежат РФ, поскольку они «не являются суверенными».
Ранее в Кремле назвали противозаконной конфискацию активов РФ в пользу Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru