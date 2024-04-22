В Кремле назвали противозаконной конфискацию активов РФ в пользу Киева
Конфискация США замороженных активов России в пользу Украины противозаконна, эти действия станут предметом для ответных мер и судебных разбирательств. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Это посягательство на государственную собственность, на государственные авуары, на частную собственность», — указал представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что ответ Москвы на конфискацию и соответствующие разбирательства будут сложным процессом, который нанесет «сильный ущерб экономическим интересам» Вашингтона. Кроме того, пресс-секретарь напомнил о словах главы Европейского Центробанка Кристин Лагард, указавшей, что потенциально принятие решения о конфискации активов может спровоцировать крах существующей экономической системы.
По словам Пескова, при реализации таких мер многие государства и инвесторы «десять раз подумают перед тем, как делать какие-то вложения в американскую экономику» либо хранить свои авуары в США.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гладков: В Белгородской области сбили дрон самолетного типа
- ВЦИОМ: Более половины россиян могут проводить время без смартфона
- Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ
- У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,5
- В Кремле назвали противозаконной конфискацию активов РФ в пользу Киева
- Сын Маслякова опроверг данные об уходе отца с поста ведущего КВН
- На Украине назвали освобождение Авдеевки реальным успехом российской армии
- Knauf передаст бизнес в РФ под местное управление
- СМИ: Дмитрий Хрусталев стал постоянным ведущим КВН
- Президент Азербайджана прибыл в Москву на встречу с Путиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru