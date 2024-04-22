В Кремле назвали противозаконной конфискацию активов РФ в пользу Киева

«Это посягательство на государственную собственность, на государственные авуары, на частную собственность», — указал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что ответ Москвы на конфискацию и соответствующие разбирательства будут сложным процессом, который нанесет «сильный ущерб экономическим интересам» Вашингтона. Кроме того, пресс-секретарь напомнил о словах главы Европейского Центробанка Кристин Лагард, указавшей, что потенциально принятие решения о конфискации активов может спровоцировать крах существующей экономической системы.

По словам Пескова, при реализации таких мер многие государства и инвесторы «десять раз подумают перед тем, как делать какие-то вложения в американскую экономику» либо хранить свои авуары в США.

