ЕС использовал нововведения в антироссийских санкциях

Новый пакет санкций Евросоюза в отношении России затронет граждан и организации из третьих стран, которые помогают россиянам обходить ограничения, сообщает РБК.

Санкции ЕС против РФ впервые предусматривают меры в отношении турецких лиц

Отныне компании или граждане из любых стран могут быть внесены в список ограничений ЕС за помощь россиянам. Это может быть поставка оборудования, которое Европейский союз запретил экспортировать в РФ, либо участие в переводе на неевропейскую структуру активов, которые должны быть заморожены в ЕС.

Таким образом, восьмой пакет европейских санкций от 6 октября приблизил устройство ограничений ЕС к американскому.

На горнорудную промышленность России могут быть наложены ограничения со стороны Лондонской биржи металлов. Это будет иметь далекоидущие последствия и негативно скажется на ценообразовании и торговле металлами во всем мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзСанкции Против России
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