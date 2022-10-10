ЕС использовал нововведения в антироссийских санкциях
Новый пакет санкций Евросоюза в отношении России затронет граждан и организации из третьих стран, которые помогают россиянам обходить ограничения, сообщает РБК.
Отныне компании или граждане из любых стран могут быть внесены в список ограничений ЕС за помощь россиянам. Это может быть поставка оборудования, которое Европейский союз запретил экспортировать в РФ, либо участие в переводе на неевропейскую структуру активов, которые должны быть заморожены в ЕС.
Таким образом, восьмой пакет европейских санкций от 6 октября приблизил устройство ограничений ЕС к американскому.
На горнорудную промышленность России могут быть наложены ограничения со стороны Лондонской биржи металлов. Это будет иметь далекоидущие последствия и негативно скажется на ценообразовании и торговле металлами во всем мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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