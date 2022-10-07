Санкции ЕС против РФ впервые предусматривают меры в отношении турецких лиц

Очередной пакет санкций Евросоюза против России впервые предусматривает возможность принятия мер в отношении турецких компаний и граждан. Об этом сообщает телеканал ERT NEWS со ссылкой на премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

Отмечается, что меры могут приниматься в отношении турецких компаний, которые, как считается, нарушают антироссийские санкции.

Накануне Евросоюз принял восьмой пакет санкций против России, в том числе страны согласовали введение потолка цен на нефть, передает Telegram-канал«Радиоточка НСН».

