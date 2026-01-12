СМИ: Трамп проведет встречу с лидером венесуэльской оппозиции в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп в четверг встретится в Вашингтоне с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

О намерении провести такую встречу американский лидер заявлял на прошлой неделе, однако тогда не раскрывал деталей визита оппозиционного политика. По данным телеканала, переговоры пройдут на фоне недавних событий в Венесуэле и изменений в расстановке власти в стране.