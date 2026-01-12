СМИ: Трамп проведет встречу с лидером венесуэльской оппозиции в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп в четверг встретится в Вашингтоне с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.
О намерении провести такую встречу американский лидер заявлял на прошлой неделе, однако тогда не раскрывал деталей визита оппозиционного политика. По данным телеканала, переговоры пройдут на фоне недавних событий в Венесуэле и изменений в расстановке власти в стране.
CNN отмечает, что визит Мачадо в Белый дом состоится после того, как Трамп ранее отказался поддержать ее выдвижение на пост президента Венесуэлы.
После захвата президента страны Николаса Мадуро американскими военными временно исполняющей обязанности главы государства стала Делси Родригес, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Капитализация владельца Google превысила четыре триллиона долларов
- 700 тысяч на семью: Где катались российские горнолыжники на новогодних каникулах
- СМИ: Трамп проведет встречу с лидером венесуэльской оппозиции в Вашингтоне
- Хаби Алонсо покинул пост главного тренера «Реала»
- В прокуратуру Подмосковья поступила жалоба на Ларису Долину
- Аукцион по продаже активов аэропорта Домодедово назначен на 20 января
- Санду допустила объединение Молдавии с Румынией по итогам референдума
- Археологи Эрмитажа призвали власти Польши не выдавать Бутягина Украине
- В России допустили расширение наступления на Украине в 2026 году
- Без панибратства: Почему абиссинца из России признали самым красивым котом в мире
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru