СМИ: Трамп проведет встречу с лидером венесуэльской оппозиции в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп в четверг встретится в Вашингтоне с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

О намерении провести такую встречу американский лидер заявлял на прошлой неделе, однако тогда не раскрывал деталей визита оппозиционного политика. По данным телеканала, переговоры пройдут на фоне недавних событий в Венесуэле и изменений в расстановке власти в стране.

Депутат Журавлев: США могут поставить Мачадо главой Венесуэлы

CNN отмечает, что визит Мачадо в Белый дом состоится после того, как Трамп ранее отказался поддержать ее выдвижение на пост президента Венесуэлы.

После захвата президента страны Николаса Мадуро американскими военными временно исполняющей обязанности главы государства стала Делси Родригес, передает «Радиоточка НСН».

