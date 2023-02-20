Эрдоган заявил о готовности рассмотреть вступление Финляндии в НАТО

Как отметил министр, на минувшей неделе Эрдоган проинформировал генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга о том, что Анкара могла бы «занять другую позицию» в отношении членства Хельсинки в организации.

«В Швеции продолжается пропаганда Рабочей партии Курдистана. В трехстороннем меморандуме четко прописано, кто какие шаги должен предпринять», — цитирует Чавушоглу ТАСС.

Ранее НАТО рекомендовала Турции одновременно ратифицировать протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в блок. По словам Столтенберга, Стокгольм и Хельсинки выполнили требования Анкары и должны стать членами альянса уже к осени.

