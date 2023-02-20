Эрдоган заявил о готовности рассмотреть вступление Финляндии в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность отдельно рассмотреть заявку Финляндии на вступление в НАТО. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Блинкен: Швеция и Финляндия вскоре вступят в НАТО

Как отметил министр, на минувшей неделе Эрдоган проинформировал генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга о том, что Анкара могла бы «занять другую позицию» в отношении членства Хельсинки в организации.

«В Швеции продолжается пропаганда Рабочей партии Курдистана. В трехстороннем меморандуме четко прописано, кто какие шаги должен предпринять», — цитирует Чавушоглу ТАСС.

Ранее НАТО рекомендовала Турции одновременно ратифицировать протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в блок. По словам Столтенберга, Стокгольм и Хельсинки выполнили требования Анкары и должны стать членами альянса уже к осени.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФинляндияШвецияНАТОТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
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