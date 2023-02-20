Блинкен: Швеция и Финляндия вскоре вступят в НАТО

США однозначно поддерживают скорейшее вступление Финляндии и Швеции в НАТО, альянс вскоре примет эти страны в свои ряды. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия выполнили условия Турции для вступления в НАТО

«Мы уверены, что НАТО вскоре официально примет их в свои ряды. И это усилит безопасность всех членов НАТО, в том числе США и Турции», — цитирует ТАСС главу Госдепа.

Ранее премьер Финляндии Санна Марин заявила, что страна вступит в Североатлантический альянс одновременно со Швецией, напоминает «Свободная пресса». Как отметила глава правительства, безопасность двух стран связана.

Однако позже глава финского Минобороны Микко Савола допустил, что Хельсинки станет членом НАТО, не дожидаясь Стокгольма, если Турция заблокирует заявку шведской стороны, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:ФинляндияШвецияНАТОСША
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