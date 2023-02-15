Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия выполнили условия Турции для вступления в НАТО
Швеция и Финляндия должны вступить в НАТО к осени нынешнего года, так как страны выполнили все требования Турции. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг. Он напомнил, что все страны-участницы НАТО ратифицировали документы по вступлению государств в объединение, помимо Венгрии и Турции.
По словам Столтенберга, в четверг он прибудет в Турцию для обсуждения этого вопроса. Об этом генеральный секретарь сообщил по итогам заседания Североатлантического совета.
Президент Финляндии Саули Ниинистё на днях заявил, что его страна и Швеция могут вступить в НАТО к июлю, отметив, что это будет зависеть от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Ранее Столтенберг сообщил, что главы Минобороны стран Североатлантического альянса на заседании в среду, 15 февраля, планируют утвердить рекомендации по оборонному планированию на ближайшие несколько лет.
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