В НАТО рекомендовали Турции поддержать вступление Швеции и Финляндии одновременно

НАТО рекомендует Турции ратифицировать протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в альянс одновременно. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он напомнил, что Финляндия и Швеция подавали заявки вместе, а 28 стран уже подписали соответствующие протоколы.

До этого он отмечал, что не считает принципиальным совместное вступление Швеции и Финляндии в альянс.

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Столтенберг также сообщил, что 16 февраля отправится в Турцию, где этот вопрос будет обсуждаться.

Для всех стран-участниц НАТО будет лучше, если Финляндия и Швеция вместе присоединятся к Североатлантическому альянсу, заявил ранее министр обороны Финляндии Микко Савола. В ходе выступления Савола также выразил надежду, что ратификация заявок стран на вступление в военно-политический блок пройдет как можно скорее.

Из-за конфликта с Швецией Турция рискует потерять членство в НАТО, по крайней мере, такая перспектива обсуждается в США. Об этом НСН ранее заявила руководитель Центра Северных стран института Европы РАН Наталия Плевако.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ТурцияФинляндияШвецияНАТО
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