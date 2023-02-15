В НАТО рекомендовали Турции поддержать вступление Швеции и Финляндии одновременно

Столтенберг также сообщил, что 16 февраля отправится в Турцию, где этот вопрос будет обсуждаться.

Для всех стран-участниц НАТО будет лучше, если Финляндия и Швеция вместе присоединятся к Североатлантическому альянсу, заявил ранее министр обороны Финляндии Микко Савола. В ходе выступления Савола также выразил надежду, что ратификация заявок стран на вступление в военно-политический блок пройдет как можно скорее.

Из-за конфликта с Швецией Турция рискует потерять членство в НАТО, по крайней мере, такая перспектива обсуждается в США. Об этом НСН ранее заявила руководитель Центра Северных стран института Европы РАН Наталия Плевако.

