Эрдоган заболел «омикроном»
Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал, что заразился штаммом «омикрон» COVID-19.
«Сегодня результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после легких симптомов, оказался положительным. К счастью, болезнь, как мы узнали, "омикрон", протекает легко. Мы продолжим нашу миссию. Мы продолжим нашу работу из дома. Мы с нетерпением ждем ваших молитв», - сообщил Эрдоган в Twitter.
Президент Турции также рассказал, что у его супруги тоже положительный тест на коронавирус. Турецкий лидер рассказал, что болезнь протекает легко, сообщает РИА Новости.
Накануне в Турции зафиксировали рекордный прирост по суточным заражениям ковид. Минздрав страны заявил о 111,1 тысячи выявленных заражений.
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