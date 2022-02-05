Эрдоган заболел «омикроном»

Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал, что заразился штаммом «омикрон» COVID-19.

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«Сегодня результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после легких симптомов, оказался положительным. К счастью, болезнь, как мы узнали, "омикрон", протекает легко. Мы продолжим нашу миссию. Мы продолжим нашу работу из дома. Мы с нетерпением ждем ваших молитв», - сообщил Эрдоган в Twitter.

Президент Турции также рассказал, что у его супруги тоже положительный тест на коронавирус. Турецкий лидер рассказал, что болезнь протекает легко, сообщает РИА Новости.

Накануне в Турции зафиксировали рекордный прирост по суточным заражениям ковид. Минздрав страны заявил о 111,1 тысячи выявленных заражений.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусЭрдоганРеджеп Тайип Эрдоган
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