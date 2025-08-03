В Тульской области суд оштрафовал водителя грузовика за отказ проверить транспорт на наличие дронов

В Тульской области суд оштрафовал водителя грузовика за то, что мужчина отказался открыть перед сотрудниками ДПС грузовой отсек его авто для того, чтобы они проверили его на наличие дронов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

На водителя грузового автомобиля «ГАЗон» был составлен протокол по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. Мужчине был назначен штраф в размере двух тысяч рублей.