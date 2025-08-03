В Тульской области суд оштрафовал водителя грузовика за отказ проверить транспорт на наличие дронов

В Тульской области суд оштрафовал водителя грузовика за то, что мужчина отказался открыть перед сотрудниками ДПС грузовой отсек его авто для того, чтобы они проверили его на наличие дронов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

На водителя грузового автомобиля «ГАЗон» был составлен протокол по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. Мужчине был назначен штраф в размере двух тысяч рублей.

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Во время заседания суда он полностью признал свою вину и объяснил, что не смог сразу открыть багажный отсек автомобиля, так как потерял ключ. Водитель рассказал, что позже ему удалось это сделать, и он выполнил требование. В связи с этим мужчина попросил суд не наказывать его строго.

1 июня 2025 года ВСУ атаковали сразу пять российских регионов беспилотниками. На территории этих областей БПЛА были завезены в фурах, из которых они и вылетали, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:ВодителиШтрафБеспилотникиТульская ОбластьСуд

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