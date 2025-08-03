ГАИ: Движение грузовых автомобилей ограничили на трассе М-4 на Кубани из-за ЧС

ГАИ Кубани уточнило, что с 11:00 3 августа 2025 года, в связи с введённым режимом чрезвычайной ситуации в Туапсинском районе, временно запрещено движение грузового транспорта по автодороге М-4 «Дон» со стороны Новороссийска в направлении Геленджика. Движение автобусов и легковых автомобилей осуществляется в обычном режиме.

По информации МЧС России по Краснодарскому краю, сильные ливни в Туапсинском районе вызвали подтопления, а в посёлке Лермонтово вышедшая из берегов река разрушила небольшой мост. Кроме того, в Туапсинском районе смерч вышел на пляж, поднял катамаран и перенёс его на крышу здания, а также раскидал пляжные бунгало.

В МЧС уточнили, что после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань три поселка подтопило в Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края.

Ранее МЧС Краснодарского края объявило штормовое предупреждение с 2 по 4 августа. В регионе ожидались сильные дожди, грозы, град и порывистый ветер со скоростью до 20–25 метров в секунду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

