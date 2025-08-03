ГАИ: Движение грузовых автомобилей ограничили на трассе М-4 на Кубани из-за ЧС
Из-за введения режима ЧС в Туапсинском районе ограничено движение грузовых транспортных средств по автодороге М-4 «Дон». Об этом сообщает МВД Кубани.
ГАИ Кубани уточнило, что с 11:00 3 августа 2025 года, в связи с введённым режимом чрезвычайной ситуации в Туапсинском районе, временно запрещено движение грузового транспорта по автодороге М-4 «Дон» со стороны Новороссийска в направлении Геленджика. Движение автобусов и легковых автомобилей осуществляется в обычном режиме.
По информации МЧС России по Краснодарскому краю, сильные ливни в Туапсинском районе вызвали подтопления, а в посёлке Лермонтово вышедшая из берегов река разрушила небольшой мост. Кроме того, в Туапсинском районе смерч вышел на пляж, поднял катамаран и перенёс его на крышу здания, а также раскидал пляжные бунгало.
В МЧС уточнили, что после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань три поселка подтопило в Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края.
Ранее МЧС Краснодарского края объявило штормовое предупреждение с 2 по 4 августа. В регионе ожидались сильные дожди, грозы, град и порывистый ветер со скоростью до 20–25 метров в секунду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru