Минобороны Эстонии: НАТО планирует разместить войска на границе с РФ
НАТО рассматривает возможность размещения германо-нидерландского корпуса союзников в эстонском городе Пярну. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на министра обороны Эстонии Ханно Певкура.
По его словам, такое решение затронет не только эстонских союзников, которые выполняют командные функции, но и военнослужащих из этой страны, в том числе срочников.
Министр добавил, что при размещении в Эстонии корпуса союзников предполагается создать инфраструктуру для почти 200 человек. Отмечается, что на ее строительство запланировано потратить €17 млн.
Согласно информации источника, город Пярну был выбран как подходящий вариант из-за развитой логистики. Там рядом есть порт, аэродром, железная дорога, шоссе, и сам населенный пункт близко расположен к Риге.
Кроме того, издание объявило, что на пограничном пункте в эстонской Нарве уже ведутся строительные работы, включая установку массивных ворот и металлических барьеров для перекрытия движения.
Ранее «Известия» сообщили, что правоохранительные органы Эстонии преследуют россиян по политическим мотивам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru