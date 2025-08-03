Минобороны Эстонии: НАТО планирует разместить войска на границе с РФ

НАТО рассматривает возможность размещения германо-нидерландского корпуса союзников в эстонском городе Пярну. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на министра обороны Эстонии Ханно Певкура.

По его словам, такое решение затронет не только эстонских союзников, которые выполняют командные функции, но и военнослужащих из этой страны, в том числе срочников.

Министр добавил, что при размещении в Эстонии корпуса союзников предполагается создать инфраструктуру для почти 200 человек. Отмечается, что на ее строительство запланировано потратить €17 млн.