В РФ выставят на продажу изъятые за финансирование ВСУ алкозаводы
Правительство России собирается приватизировать пять алкогольных предприятий, которые обращены в собственность государства в связи с финансированием ВСУ их бенефициарами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ в кабмине страны.
В категории «Производство напитков» в список для приватизации внесли Великоустюгский ликеро-водочный завод в Вологодской области. Еще несколькими пунктами дополнили подраздел «Торговля оптовая». Согласно документам, на продажу будут выставлены компании «Национальные алкогольные традиции» и «Бизнес-групп» в Москве, а также «Южные алкогольные традиции» и «Алкогольные традиции Крыма» в Крыму.
Известно, что до этого указанные предприятия относились к украинской алкогольной компании «Баядера холдинг», которую вместе с ее бенефициарами в конце января 2025 года Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов.
В феврале суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии активов холдинга. Позже Федеральная служба судебных приставов РФ обратила в доход государства акции пяти алкогольных компаний. Отмечается, что их теперь и планируют выставить на продажу.
Ранее президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в интервью НСН отметил, что ограничения времени продажи алкоголя неоднократно вводились и в СССР, и в современной России, и за рубежом, однако они еще ни разу не привели к уменьшению употребления спиртного, а лишь обогащали перекупщиков и способствовали росту производства некачественного алкоголя.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru