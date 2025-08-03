В ЕАО с путей сошли пять вагонов-цистерн
В Еврейской автономной области с железнодорожных путей сошли пять вагонов с корабельным топливом. Об этом говорится в Telegram-канале Восточного межрегионального СУТ СК России.
Известно, что ЧП случилось 2 августа примерно в 17 часов 35 минут по местному времени (в 00:35 3 августа по Москве) на 8421 км Дальневосточной железной дороги. Состав следовал в порт Ванино.
Отмечается, что в результате происшествия две цистерны с корабельным топливом опрокинулись, и произошла утечка. По данным источника, размер ущерба составил свыше миллиона рублей.
Следователи Хабаровского следственного отдела на транспорте возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru