В США задержали фаната, бросившего секс-игрушку на площадку во время матча WNBA
Во время недавнего матча женской НБА (WNBA) между командами «Голден Стэйт Валькирис» и «Атланта Дрим» на площадку был брошен предмет, похожий на секс-игрушку. Об этом сообщает «Чемпионат.ру».
По информации портала, инцидент произошел во вторник в конце четвертой четверти игры регулярного чемпионата, прошедшей на арене Gateway Center в городе Колледж-Парк, штат Джорджия. Игра была остановлена, пока персонал убирал посторонний предмет.
Позже WNBA сообщила, что виновник задержан.
В официальном заявлении WNBA подчёркивается, что безопасность всех, кто находится на арене, является приоритетом для лиги. Отмечается, что бросание любых предметов на площадку или в зрительский сектор создаёт угрозу для игроков, судей и болельщиков. Согласно стандартам безопасности арены, любой болельщик, который намеренно бросит предмет на игровое поле, будет немедленно удалён с матча и получит как минимум годичный запрет на посещение игр, а также может быть арестован и привлечён к ответственности в соответствии с местным законодательством.
В прошлом году футбольный матч между финскими командами TPS и Jaro был остановлен из-за оскорбления российских футболистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru