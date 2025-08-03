В США задержали фаната, бросившего секс-игрушку на площадку во время матча WNBA

По информации портала, инцидент произошел во вторник в конце четвертой четверти игры регулярного чемпионата, прошедшей на арене Gateway Center в городе Колледж-Парк, штат Джорджия. Игра была остановлена, пока персонал убирал посторонний предмет.

Позже WNBA сообщила, что виновник задержан.

В официальном заявлении WNBA подчёркивается, что безопасность всех, кто находится на арене, является приоритетом для лиги. Отмечается, что бросание любых предметов на площадку или в зрительский сектор создаёт угрозу для игроков, судей и болельщиков. Согласно стандартам безопасности арены, любой болельщик, который намеренно бросит предмет на игровое поле, будет немедленно удалён с матча и получит как минимум годичный запрет на посещение игр, а также может быть арестован и привлечён к ответственности в соответствии с местным законодательством.

В прошлом году футбольный матч между финскими командами TPS и Jaro был остановлен из-за оскорбления российских футболистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».