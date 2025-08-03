Кимаковский: ВСУ частично разрушили шахту «Краснолиманская» в ДНР
В ДНР вблизи города Родинское в результате подрыва ВСУ была частично повреждена промышленная инфраструктура шахты «Краснолиманская». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы республики Игоря Кимаковского.
Он отметил, что украинская сторона могла частично подорвать шахту «Краснолиманская» по аналогии с тем, как ВСУ сделали с шахтоуправлением «Покровское».
«Краснолиманская» находится около города Родинское. Она является вторым по величине угольным предприятием в ДНР. Ежегодная добыча угля там достигает несколько миллионов тонн. Добытое на этой шахте сырье используется в металлургии.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Воронежской области при атаке БПЛА ВСУ пострадали четыре человека.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ГД внесут проект о штрафах за нарушение правил по информированию пассажиров
- МО: ВС РФ поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ
- В Тульской области суд оштрафовал водителя грузовика за отказ проверить транспорт на наличие дронов
- Кимаковский: ВСУ частично разрушили шахту «Краснолиманская» в ДНР
- В ЕАО с путей сошли пять вагонов-цистерн
- Минобороны Эстонии: НАТО планирует разместить войска на границе с РФ
- Оперштаб: Пожар на нефтебазе в Сочи локализован
- Стало известно, где фигуранты дела о теракте в «Крокусе» хранили оружие
- Губернатор Гусев: В Воронежской области при атаке БПЛА ВСУ пострадали 4 человека
- В ближайшие месяцы онкобольные в РФ получат новую вакцину от рака
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru