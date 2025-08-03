Кимаковский: ВСУ частично разрушили шахту «Краснолиманская» в ДНР

Он отметил, что украинская сторона могла частично подорвать шахту «Краснолиманская» по аналогии с тем, как ВСУ сделали с шахтоуправлением «Покровское».

«Краснолиманская» находится около города Родинское. Она является вторым по величине угольным предприятием в ДНР. Ежегодная добыча угля там достигает несколько миллионов тонн. Добытое на этой шахте сырье используется в металлургии.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Воронежской области при атаке БПЛА ВСУ пострадали четыре человека.