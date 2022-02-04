В Турции зафиксирован рекордный прирост по суточным заражениям ковид

Рост числа заражений происходит на фоне распространения штамма «омикрон», отличающегося повышенной заразностью, и недостаточного уровня коллективного иммунитета.

В Минздраве призвали жителей страны к вакцинации. В настоящее время, по данным ведомства здравоохранения, уровень коллективного иммунитета в стране равен 62%.





