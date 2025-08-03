МО: ВС РФ поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ

Российские военные поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ. Об сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что ВС РФ также поразили позиции зенитных ракетных комплексов ВСУ, места хранения и подготовки для запуска БПЛА дальнего действия.

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Кроме того, российские военные нанесли поражение по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 139 районах, добавили в министерстве.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что в результате подрыва ВСУ была частично повреждена промышленная инфраструктура шахты «Краснолиманская» возле города Родинское, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияВоенныеМинобороны РФ

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