Нетаньяху обвинил Эрдогана в поддержке терроризма

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает терроризм.

Турция опровергла сообщения о договоренности по приему миллиона палестинцев

Нетаньяху отметил, что мир разделился на сторонников Израиля и палестинского движения ХАМАС. Президент Турции входит в число тех, кто поддерживает терроризм, считает израильский премьер.

Политик заявил, что Эрдоган называет Израиль террористическим государством, но на самом деле оказывает поддержку радикалам из ХАМАС, пишет РИА Новости.

Эрдоган ранее подверг критике действия Израиля в секторе Газа и выразил мнение, что дни Нетаньяху сочтены, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Сектор ГазаРеджеп Тайип ЭрдоганНетаньяху

Горячие новости

Все новости

партнеры