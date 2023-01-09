Эрдоган сообщил, кому выгоден конфликт вокруг Украины

На конфликте вокруг Украины наживаются торговцы оружием, а мировое сообщество помогает им в этом, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента Турции Тайипа Эрдогана.

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«Международное сообщество предприняло какие-нибудь шаги для урегулирования (конфликта)? Все помогают торговцам оружием. Мы же думаем о том, как обеспечить мир», – заявил глава государства телеканалу TRT.

Также Эрдоган напомнил о роли Анкары в организации переговоров между Москвой и Киевом и заверил, что его страна и дальше будет работать в направлении урегулирования конфликта.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция не исключает обострения конфликта на Украине в ближайшие месяцы, в связи с этим Анкара намерена прилагать активные усилия для урегулирования ситуации путем переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеСпецоперацияУкраинаРеджеп Тайип Эрдоган
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