Эрдоган сообщил, кому выгоден конфликт вокруг Украины

«Международное сообщество предприняло какие-нибудь шаги для урегулирования (конфликта)? Все помогают торговцам оружием. Мы же думаем о том, как обеспечить мир», – заявил глава государства телеканалу TRT.

Также Эрдоган напомнил о роли Анкары в организации переговоров между Москвой и Киевом и заверил, что его страна и дальше будет работать в направлении урегулирования конфликта.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция не исключает обострения конфликта на Украине в ближайшие месяцы, в связи с этим Анкара намерена прилагать активные усилия для урегулирования ситуации путем переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

