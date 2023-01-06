Турция намерена продолжить усилия для начала переговоров по Украине

Турция не исключает обострения конфликта на Украине в ближайшие месяцы, в связи с этим Анкара намерена прилагать активные усилия для урегулирования ситуации путем переговоров. Об этом заявил в Twitter официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

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Как сообщил представитель турецкого лидера, боевые действия на украинской территории могут усилиться. Турция будет пытаться открыть переговорный процесс «по всем направлениям: от прекращения огня до обмена пленными, от поставок зерновых до ядерной безопасности».

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры в российским лидером Владимиром Путиным, напоминает Ura.ru. Кроме того, турецкий президент поговорил с украинским коллегой Владимиром Зеленским, пишет RT. Главы государств обсудили в том числе украинский кризис.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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