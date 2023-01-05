В Кремле рассказали о разговоре Путина с Эрдоганом

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили вопросы дальнейшего расширения торгово-экономических связей, прежде всего в сфере энергетики, сообщает пресс-служба Кремля.

Анкара сообщила о телефонном разговоре Эрдогана с Путиным

В сообщении говорится, что было отмечено приоритетное значение реализации совместных проектов, а именно создание в Турции регионального газового «хаба» и строительство АЭС «Аккую».

Также лидеры обсудили Украину.

«Затронута ситуация вокруг Украины. С российской стороны акцентирована деструктивная роль западных государств, накачивающих киевский режим вооружениями и военной техникой, предоставляющих ему оперативную информацию и целеуказания», - добавили в Кремле.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу глав Турции, России и Сирии, перед которой должны пройти переговоры глав разведслужб, Минобороны и МИД, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Телефонный РазговорТурцияРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин
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