В Кремле рассказали о разговоре Путина с Эрдоганом

В сообщении говорится, что было отмечено приоритетное значение реализации совместных проектов, а именно создание в Турции регионального газового «хаба» и строительство АЭС «Аккую».

Также лидеры обсудили Украину.

«Затронута ситуация вокруг Украины. С российской стороны акцентирована деструктивная роль западных государств, накачивающих киевский режим вооружениями и военной техникой, предоставляющих ему оперативную информацию и целеуказания», - добавили в Кремле.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу глав Турции, России и Сирии, перед которой должны пройти переговоры глав разведслужб, Минобороны и МИД, сообщает RT.