Эрдоган: Резня в Газе не прекратится, пока Запад оказывает поддержку Израилю

Резня в секторе Газа не прекратится, пока Запад оказывает поддержку Израилю, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление лидера Турции Реджеп Тайипа Эрдогана.

Нетаньяху: Израиль может завершить военные действия в Газе без помощи США

По словам главы государства, страны, оказывающие логистическую и военную поддержку Израилю, несут ответственность за кровопролитие в анклаве наравне с еврейским государством. Как указал президент, ранее палестинское движение ХАМАС приняло предложение о прекращении огня, однако Израиль атаковал Рафах, где укрываются мирные жители.

Эрдоган считает, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху занимается разжиганием антисемитизма.

Ранее Нетаньяху заявил, что намерение ряда европейских стран признать Палестину является наградой за терроризм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ХамасИзраильСектор ГазаТурцияРеджеп Тайип Эрдоган

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