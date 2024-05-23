Эрдоган: Резня в Газе не прекратится, пока Запад оказывает поддержку Израилю

По словам главы государства, страны, оказывающие логистическую и военную поддержку Израилю, несут ответственность за кровопролитие в анклаве наравне с еврейским государством. Как указал президент, ранее палестинское движение ХАМАС приняло предложение о прекращении огня, однако Израиль атаковал Рафах, где укрываются мирные жители.

Эрдоган считает, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху занимается разжиганием антисемитизма.

Ранее Нетаньяху заявил, что намерение ряда европейских стран признать Палестину является наградой за терроризм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

