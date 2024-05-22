Нетаньяху: Намерение ряда стран признать Палестину сыграет на руку террористам
Намерение ряда европейских стран признать Палестину является наградой за терроризм. Как сообщает ТАСС, об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Комментируя признание палестинской государственности со стороны Ирландии, Испании и Норвегии, он указал, что 80% палестинцев поддерживают атаку ХАМАС 7 октября, поэтому Израиль не допустит создания такого государства рядом с собой.
«Этому злу нельзя предоставлять государство... Это будет террористическое государство... Оно будет раз за разом пытаться повторить резню 7 октября, и мы не согласимся на это», - подчеркнул Нетаньяху.
Он также добавил, что подобные действия европейских стран «не принесут мира».
Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац отозвал посла страны в Испании после решения Мадрида признать независимость Палестины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд зарегистрировал иск футболиста Мамаева к бывшей супруге
- Убившим семерых человек военным в Херсонской области предъявили обвинения
- Суд в Краснодаре продлил арест обвиняемым в убийстве аниматоров
- В Москву с официальным визитом прибыл король Бахрейна
- Нетаньяху: Намерение ряда стран признать Палестину сыграет на руку террористам
- Минобороны РФ: В Черном море уничтожили безэкипажные катера ВСУ
- Сунак подтвердил, что всеобщие выборы в Британии пройдут 4 июля
- Пашинян обвинил две страны ОДКБ в оказании помощи Азербайджану в 2020 году
- Политолог Третьяков покинул программу Соловьева после конфликта с ним
- США увеличили закупку сырья из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru