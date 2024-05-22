Нетаньяху: Намерение ряда стран признать Палестину сыграет на руку террористам

Комментируя признание палестинской государственности со стороны Ирландии, Испании и Норвегии, он указал, что 80% палестинцев поддерживают атаку ХАМАС 7 октября, поэтому Израиль не допустит создания такого государства рядом с собой.

«Этому злу нельзя предоставлять государство... Это будет террористическое государство... Оно будет раз за разом пытаться повторить резню 7 октября, и мы не согласимся на это», - подчеркнул Нетаньяху.

Он также добавил, что подобные действия европейских стран «не принесут мира».

Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац отозвал посла страны в Испании после решения Мадрида признать независимость Палестины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

