Нетаньяху: Израиль может завершить военные действия в Газе без помощи США
16 мая 202406:25
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью CNBC не исключил, что израильские власти смогут завершить военные действия в секторе Газа без помощи Вашингтона.
По его словам, Израиль не может допустить будущее, в котором палестинское движение ХАМАС получит Газу.
Нетаньяху отметил, что в настоящее время Израиль занимается уничтожением четырех оставшихся батальонов ХАМАС в анклаве.
Ранее США призвали арабские страны отправить миротворцев в Газу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru