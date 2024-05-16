Нетаньяху: Израиль может завершить военные действия в Газе без помощи США

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью CNBC не исключил, что израильские власти смогут завершить военные действия в секторе Газа без помощи Вашингтона.

ХАМАС: Израиль отверг предложение о прекращении огня в Газе

По его словам, Израиль не может допустить будущее, в котором палестинское движение ХАМАС получит Газу.

Нетаньяху отметил, что в настоящее время Израиль занимается уничтожением четырех оставшихся батальонов ХАМАС в анклаве.

Ранее США призвали арабские страны отправить миротворцев в Газу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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