«Эрдоган разбушевался». Представитель курдов об обстановке в Сирии

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор по поводу обострения ситуации в сирийском Идлибе. Как сообщает пресс-служба Кремля, они обсудили «возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне». По данным представителя Эрдогана, президенты уже договорились о личной встрече.

Представитель диаспоры сирийских курдов в России Джавад Муххамад в беседе с НСН назвал президента Турции оккупантом. По его словам, Эрдоган нбрал наемников из числа оставшихся террористов и стремится сохранить свое влияние в Сирии.

«Война идет на юге Идлиба. Курдский район – это за Африн, он соприкасается с Идлибом. Но в Африне сейчас боевых действий нет, Эрдоган на курдов сейчас не нападает. Я не думаю, что война приобретет полномасштабный характер. Скорее всего, ситуация будет решаться дипломатическим путем. Положение, конечно, очень опасное. Эрдоган разбушевался. Он напичкал террористов и наемников, они все в Идлибе. Его зона влияния в Сирии сегодня сильно сокращается. Раньше у него была причина – курдская угроза Турции. И безопасность Турции на границе. Цель Эрдогана – оккупация территории. Он оккупант. Остатки разгромленных террористов – это его наемники. Но если он не утихомирится, мы дадим ему очень серьезный отпор», - отметил он.