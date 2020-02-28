«Эрдоган разбушевался». Представитель курдов об обстановке в Сирии
Представитель диаспоры сирийских курдов в России Джавад Муххамад в эфире НСН прокомментировал действия Турции в Сирии и рассказал о сложностях взаимоотношений курдов с Асадом.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор по поводу обострения ситуации в сирийском Идлибе. Как сообщает пресс-служба Кремля, они обсудили «возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне». По данным представителя Эрдогана, президенты уже договорились о личной встрече.
Представитель диаспоры сирийских курдов в России Джавад Муххамад в беседе с НСН назвал президента Турции оккупантом. По его словам, Эрдоган нбрал наемников из числа оставшихся террористов и стремится сохранить свое влияние в Сирии.
«Война идет на юге Идлиба. Курдский район – это за Африн, он соприкасается с Идлибом. Но в Африне сейчас боевых действий нет, Эрдоган на курдов сейчас не нападает. Я не думаю, что война приобретет полномасштабный характер. Скорее всего, ситуация будет решаться дипломатическим путем. Положение, конечно, очень опасное. Эрдоган разбушевался. Он напичкал террористов и наемников, они все в Идлибе. Его зона влияния в Сирии сегодня сильно сокращается. Раньше у него была причина – курдская угроза Турции. И безопасность Турции на границе. Цель Эрдогана – оккупация территории. Он оккупант. Остатки разгромленных террористов – это его наемники. Но если он не утихомирится, мы дадим ему очень серьезный отпор», - отметил он.
Собеседник ответил на вопрос НСН касаемо возможного объединения курдов с правительственными войсками Сирии. Он рассказал, что Башар Асад ведет себя высокомерно, не допускает уступок курдам и настаивает только на своих условиях.
«У нас были какие-то переговоры с Дамаском, Асад не идет ни на какие уступки. Мы просим, чтобы Россия повлияла на него, но он отвергает наши обращения. Он требует от нас невыполнимого. То есть распуститься и по одиночке прийти в сирийско-арабскую армию. Но это нас не устраивает. Мы давно предлагаем ему объединиться против турецкой оккупации. Но он ведет себя как король, не хочет с нами ни о чем договариваться. Руку целовать мы ему не собираемся», - заключил Муххамад.
27 февраля в результате воздушного удара сирийских правительственных войск погибли 33 турецких военных. Минобороны России заявило, что террористы попытались атаковать позиции правительственных войск Сирии в Идлибе. В ходе конфликта у населенного пункта Бехун под обстрел сирийских сил попали турецкие военные, которые не должны были там находиться, заявили в ведомстве.
Военные эксперты считают, что сейчас в Сирии сложилась крайне опасная ситуация, которая может перерасти в открытую, объявленную войну. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН заявил, что инцидент вполне может стать началом Третьей мировой войны.
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